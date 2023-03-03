Смаилов призвал чиновников не затягивать с принятием решений по Кунаеву

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам исполнения поручений, данных им в рамках рабочей поездки в Алматинскую область 13 января, сообщается на официальном сайте главы правительства.

Руководители центральных госорганов и акимата доложили о мерах по развитию Алматинской агломерации, города Кунаева, интегрированного города G4 City и региона в целом.

Речь шла о строительстве жилья, объектов административного и социального назначения, модернизации автотранспортной, железнодорожной, инженерной и аграрной инфраструктуры, вовлечении земель в сельхозоборот, повышении эффективности индустриальных зон и промышленных объектов, реализации новых инвестиционных проектов.

В частности, было отмечено, что реконструкцию канализационно-очистных сооружений в Кунаеве акимат будет проводить посредством механизма ГЧП. Так, после определения частного партнера начнется разработка проектно-сметной документации на строительство КОС.

Алихан Смаилов провел совещание. Фото: primeminister.kz

Кроме того, на совещании были затронуты вопросы организации и проведения в области крупных культурно-спортивных мероприятий с охватом большого числа зрителей как в республике, так и на международном уровне. Одно из них — чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Подводя итоги обсуждения, Алихан Смаилов подчеркнул, что всем задействованным госорганам нужно ответственно подойти к исполнению поручений по становлению города Кунаева новым областным центром, развитию города G4 City и всего региона.

"Мы по всем вопросам прошлись. Госорганам необходимо надлежащим образом проработать поставленные задачи. Жители области ждут, что Кунаев и регион будут динамично развиваться, поэтому сейчас важно принимать необходимые решения, не затягивая административные процедуры", — сказал премьер-министр.

Как отметил глава правительства, принимаемые меры должны дать значительный импульс развитию области, что, в свою очередь, позволит повысить качество жизни и благосостояние ее населения.

Напомним, что почти год назад глава государства в ходе послания народу Казахстана заявил о том, что Алматинская область будет поделена на две части (Алматинскую и Жетысускую).

В тот же день Токаев отметил, что готов поддержать переименование Капшагая в Кунаев, который должен стать административным центром Алматинской области.

В конце марта прошлого года маслихат поддержал переименование Капшагая в Кунаев, а через несколько дней одобрение дала ономастическая комиссия.

3 мая 2022 года Капшагай был официально переименован в Кунаев - глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.

На следующи день президент Казахстана подписал постановление о переносе административного центра Алматинской области в город Кунаев.

В октябре Касым-Жоамрт Токаев отметил, что перенос областного центра позволит реализовать план по созданию рабочих мест, увеличению жилого фонда, развитию инфраструктуры, озеленению и благоустройству улиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011693-smailov-prizval-chinovnikov-ne-zatyagivat-s-prinyatiem-resheniy-po-kunaevu/