Административный центр Алматинской области перенесен из Талдыкоргана в Қонаев

Талдыкорган. Фото: instagram.com/taldykorganec.insta_

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал постановление о переносе административного центра Алматинской области в город Қонаев. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Перенести административный центр Алматинской области из города Талдыкоргана в город Қонаев", – говорится на сайте главы государства.

Данное постановление было составлено в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".

Отмечается, что местные представительные и исполнительные органы Алматинской области, а также территориальные подразделения и подведомственные учреждения центральных государственных органов до их переезда в город Қонаев будут располагаться в Талдыкоргане.

Кроме того, в постановлении Токаева были даны другие распоряжения по вопросам образования трех новых областей в Казахстане.

Напомним, что 16 марта в рамках послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности поддержать переименование города Капшагай.

24 марта прошло заседание постоянной комиссии Капшагайского городского маслихата, на котором депутаты поддержали предложение о переименовании Капшагая в честь Динмухамеда Кунаева, а позже ономастическая комиссия при правительстве одобрила переименование Капшагая.

Вчера, 3 мая, президент Казахстана подписал указ, согласно которому Капшагай был официально переименован в город Қонаев.

В марте во время своего послания народу Казахстана Токаев также объявил о создании двух новых областей в Казахстане и о разделении Алматинской области на два самостоятельных региона.

Сегодня, 4 мая, президент подписал указ об образовании двух новых районов в Восточно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967941-administrativnyy-tsentr-almatinskoy-oblasti-perenesen-iz-taldykorgana-v-qonaev/