Капшагай официально переименован в Қонаев

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагая в Алматинской области в Қонаев, сообщается на официальном сайте Акорды.

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: Переименовать город Капшагай Алматинской области в город Қонаев", - говорится в тексте документа.

Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Напомним, что в рамках послания народу Казахстана глава государства заявил о готовности поддержать переименование города Капшагай.

24 марта прошло заседание постоянной комиссии Капшагайского городского маслихата, на котором депутаты поддержали предложение о переименовании Капшагая в честь Динмухамеда Кунаева.

Позже комиссия при правительстве одобрила переименование Капшагая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967841-kapshagay-ofitsialno-pereimenovan-v-qonaev/