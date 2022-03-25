Маслихат поддержал переименование Капшагая в Кунаев

Фото: facebook.com/akimatkapshagay

24 марта прошло заседание постоянной комиссии Капшагайского городского маслихата, на котором депутаты поддержали предложение о переименовании Капшагая в честь Динмухамеда Кунаева. Об этом сообщается на официальной странице городского маслихата в Instagram.

На заседании говорилось о том, что на имя акима Капшагая поступили инициативные ходатайства о переименовании города в честь Динмухамеда Кунаева от различных неправительственных организаций.

Учитывая важную роль личности партийного и государственного деятеля в становлении Капшагая, депутатов городского маслихата попросили поддержать данное предложение.

По итогам голосования было принято единогласное решение о переименовании города в честь Динмухамеда Кунаева.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана заявил, что если народ предложит дать имя Кунаева городу Капшагай, то он поддержит это предложение.

Позже горожане поделились своим мнением по данному вопросу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962112-maslihat-podderzhal-pereimenovanie-kapshagaya-v-kunaev/