Токаев рассказал, как будут развивать Кунаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В ходе встречи с общественностью Алматинской области глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о развитии областного центра - Кунаева, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Мы вместе сделаем город Кунаев полноценным и привлекательным областным центром", - заявил президент.

Он поручил правительству поддержать акимат в данном вопросе.

Президент подчеркнул, что перенос областного центра позволит реализовать план по созданию рабочих мест, увеличению жилого фонда, развитию инфраструктуры, озеленению и благоустройству улиц.

"В регионе начнется масштабное строительство административных зданий, жилья, больниц, школ, детских садов, объектов культуры и спорта, появятся новые санаторные и курортные зоны. Областной центр нужно развивать как высокоэкологичный, "умный" город, комфортный для проживания. Новому областному центру нужен новый генеральный план, учитывающий его новый статус", - отметил Токаев.

Напомним, что 4 мая текущего года административный центр Алматинской области был перенесен в Кунаев. За день до этого Капшагай был переименован в Кунаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993359-vmeste-sdelaem-polnotsennym-i-privlekatelnym-tokaev-o-razvitii-goroda-kunaeva/