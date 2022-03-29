Комиссия при правительстве одобрила переименование Капшагая в Кунаев

Заседание ономастической комиссии. Фото: Министерства культуры и спорта РК

Состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии под председательством Даурена Абаева, по итогам которого было одобрено переименование города Капшагай в город Кунаев. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры и спорта Казахстана.

На заседании Республиканской ономастической комиссии при правительстве Республики Казахстан было рассмотрено предложение акимата Алматинской области о переименовании города Капшагай.

"По итогам заседания членами комиссии дано положительное заключение на предложение о переименовании города Капшагай в город Кунаев.

В ближайшее время будет подготовлено заключение комиссии, которое будет направлено в акимат Алматинской области для проведения работ в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении ведомства.

Также на сайте министерства отмечается, что инициатива о переименовании города Капшагай была озвучена рядом неправительственных организаций Алматинской области, а затем единогласно поддержана депутатами маслихата города Капшагай и направлена в ономастическую комиссию Алматинской области.

Напомним, что 16 марта глава государства в своем Послании народу Казахстана предложил разделить Алматинскую область на Жетысускую и Алматинскую. Центром Алматинской области станет Капшагай. При этом президент заявил, что готов поддержать переименование Капшагая в Кунаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962609-komissiya-pri-pravitelstve-odobrila-pereimenovanie-kapshagaya-v-kunaev/