"На госслужбе не делят женщин и мужчин": Гиният о работе в кабмине

Ажар Гиният. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в кулуарах кабмина рассказала, тяжело ли женщинам работать в правительстве, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у главы Минздрава, насколько женщинам сложно работать в правительстве.

"Вообще на госслужбе не делят женщин и мужчин. Есть госслужащие, перед которыми поставлены определенные задачи, мы выполняем свою работу. Я работаю, мне не тяжело работать", - заявила она в ответ.

Она отметила, что у госслужащих ненормированный рабочий день: с 8 часов утра до 9-10 часов вечера.

"Работаем и в выходные. Если поставленные задачи выполнены, то можно отдыхать в выходные. А если работы много, то надо работать", - отметила она.

Между тем, всем женщинам страны она пожелала здоровья и призвала их своевременно проходить профилактические осмотры. Сегодня это можно сделать, по ее словам, в рамках ГОБМП.

Напомним, Ажар Гиният возглавила министерство здравоохранения Казахстана в январе 2022 года. На этом посту она сменила Жандоса Буркитбаева, который с 20 декабря 2021 года исполнял обязанности главы Минздрава.

Отметим, согласно информации на официальном сайте премьер-министра РК, правительство Казахстана состоит из премьер-министра, шести его заместителей, два из которых возглавляют Миторговли и МИД, и еще 16 министров. Всего в кабмине 23 человека.

Из 23 вице-премьеров и министров женщин всего три - глава Минздрава Ажар Гиният, министра труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова и глава Минэкологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, занявшая этот пост лишь в январе этого года.

При этом ровно год назад, в марте 2022-го, согласно данным Бюро нацстатистики, в правительстве Казахстана работала только одна женщина-министр - это глава Минздрава Ажар Гиният. Тогда же в Казахстане работала и единственная женщина-аким области - это Гульшара Абдыкаликова. Она покинула пост акима Кызылординской области в апреле 2022 года.

К слову, на прошедших в ноябре выборах президента за кресло главы государства в числе шести кандидатов боролись сразу две женщины - Каракат Абден и Салтанат Турсынбекова. По итогам выборов они набрали 2,6% и 2,12% голосов соответственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011138-na-gossluzhbe-ne-delyat-zhenschin-i-muzhchin-giniyat-o-rabote-v-kabmine/