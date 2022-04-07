Гульшара Абдыкаликова покинула пост акима Кызылординской области

Гульшара Абдыкаликова. Фото: instagram.com/gulshara.abdikallikova

Гульшара Абдыкаликова на основании Указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева покинула пост акима Кызылординской области. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Указом главы государства Абдыкаликова Гульшара Наушаевна освобождена от должности акима Кызылординской области", - говорится в сообщении.

Гульшара Абдыкаликова родилась в 1965 году. В 1987 году окончила Джамбулский технологический институт легкой и пищевой промышленности, кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начала в 1987 году главным инспектором Кызылординского областного управления социального обеспечения.

В разные годы была ответственным секретарем, вице-министром, министром труда и социальной защиты населения, председателем правления АО "Компания по страхованию жизни", советником президента Казахстана, заместителем премьер-министра, государственным секретарем РК, депутатом Мажилиса Парламента, председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК.

С марта 2020 года возглавляла Кызылординскую область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963957-gulshara-abdykalikova-pokinula-post-akima-kyzylordinskoy-oblasti/