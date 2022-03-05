Сколько женщин в Казахстане работает в правительстве, рассказали статистики

Иллюстративное фото: pexels.com

В преддверии Международного женского дня, в Бюро национальной статистики представили статданные о казахстанках. Данные были опубликованы в официальном Telegram-канале бюро.

По данным Бюро нацстатистики, в Казахстане проживает больше женщин (9,8 млн – 51,4%), чем мужчин (9,3 млн – 48,6%). Из всех казахстанок 6 млн проживает в городах, а 3,8 млн – в сельской местности.

Также сообщается, что средний возраст женщин в Казахстане составляет 33,5 года, а ожидаемая продолжительность жизни (на 2020 год) – 75,53 лет.

В официальной статистике присутствуют данные о том, сколько женщин в Казахстане состоят на высших государственных должностях. Так, согласно данным Бюро нацстатистики, в мажилисе насчитывается 28 женщин-депутатов, а в сенате – 9 депутатов. Также, в правительстве Казахстана работает одна женщина-министр (глава Минздрава Ажар Гиният), и одна женщина-аким (аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова).

Что касается сфер, в которых работают казахстанские женщины, то ситуация выглядит так:

образование – 552 тыс. ;

; бизнес и администрирования – 416 тыс. ;

; продавцы и работники продаж – 355 тыс. ;

; торговля – 273 тыс.;

сфера услуг – 270 тыс.

Статистика по женщинам в Казахстане. Инфографика: t.me/stat_gov_kz_official

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959474-skolko-zhenschin-v-kazahstane-rabotaet-na-gossluzhbe-rasskazali-statistiki/