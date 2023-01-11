Что предстоит сделать правительству Казахстана в наступившем году
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Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании кабмина рассказал, какие задачи стоят перед министрами в 2023 году – чиновники должны будут сосредоточиться на реализации предвыборной программы президента, передает корреспондент NUR.KZ.
При реализации программы Касым-Жомарта Токаева, правительство должно будет исполнить 10 пунктов.
4% роста экономики
По словам Смаилова, рост экономики Казахстана должен достичь в 2023 году не менее 4%.
"Приоритет в развитии отраслей экономики должен отдаваться в первую очередь насыщению внутреннего рынка отечественными товарами. Необходимо усилить работу по дальнейшей диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест", — заявил премьер.
Индивидуальные условия для инвесторов
"Министерствам и акиматам регионов необходимо активизировать работу по привлечению и сопровождению инвестиций. Нужно работать с каждым инвестором. Предоставлять индивидуальные условия, а также устанавливать встречные обязательства", — сообщил Смаилов.
Казахстану в 2023 году, по его словам, нужно привлечь не менее 24,4 млрд долларов иностранных инвестиций.
Сдерживать цены
"Сосредоточиться на работе по сдерживанию роста цен. Инфляция по итогам 2022 года составила 20,3%. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары.
Это говорит о недостаточности принимаемых мер со стороны профильных министерств и акиматов. Наша задача - снизить инфляцию в текущем году в 2 раза", — заявил премьер.
Инфляция в 2023 году должна сложиться в пределах 9,5%.
Развитие предпринимательства
По словам Смаилова, новая регуляторная политика для бизнеса должна быть понятной и справедливой. Контроль должен вестись через автоматизацию систем управления рисками.
В 2023 году число занятых в малом и среднем бизнесе в Казахстане должно составить 3,8 млн человек.
Сокращение доли государства в экономике
Достичь этого правительство собирается через комплексную приватизацию и передачу несвойственных функций в конкурентную среду.
"Мы должны сократить долю государства в экономике до 14,4% ВВП. Необходимо в текущем году обеспечить реализацию 90% Комплексного плана приватизации", — заявил Смаилов.
Изношенная инфраструктура
"Большая работа предстоит по модернизации инфраструктуры. Мы должны принять действенные меры по снижению износа в сетях электро-, тепло- и водоснабжения.
Необходимо обеспечить качественную реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции".
Все запланированные инвестиционные мероприятия по ремонту и реконструкции инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства должны быть исполнены", — сообщил премьер.
Новый Налоговый кодекс
В 2023 году в Казахстане подготовят новый Налоговый кодекс – премьер заявил, что налоговое законодательство следует упростить.
"Сделать его стимулирующим к росту объемов производства, инвестиций, внедрению инноваций, а также повышению занятости. Налоговое администрирование должно полностью базироваться на системе управления рисками.
В этом вопросе должно быть обеспечено тесное взаимодействие государственных органов с палатой предпринимателей "Атамекен" и экспертным сообществом", — заявил Смаилов.
Новый Бюджетный кодекс
В 2023 году, по мнению премьера, нужно усилить финансовую дисциплину, расширить прозрачность бюджетной системы и повысить эффективность госрасходов.
"В рамках совершенствования подходов к бюджетированию, нужно обеспечить большую оперативную самостоятельность первых руководителей центральных и местных исполнительных органов", — заявил Смаилов.
Цифровизация экономики
"Необходимо обеспечить интеграцию информационных систем в единую платформу. Максимально перевести госуслуги в электронный формат и упростить процесс их предоставления населению", — сообщил премьер.
Перезагрузить систему госуправления
По словам Смаилова, в рамках административной реформы акцент будет сделан на децентрализацию полномочий с повышением персональной ответственности политических служащих.
Напомним, сегодня новые министры принесли присягу в правительстве Казахстана.
Галымжан Койшыбаев был назначен вице-премьером и главой Аппарата правительства 4 января.
Азамат Ескараев сменил на посту главы Минюста Каната Мусина, а Каирбека Ускенбаева на посту главы МИИР сменил Марат Карабаев.
Также Касым-Жомарт Токаев сменил министра экологии и природных ресурсов Казахстана. Им стала Зульфия Сулейменова, ранее занимавшая должность вице-министра данного министерства.
В свою очередь Гани Бейсембаев сменил на посту министра просвещения Асхата Аймагамбетова, а Асхат Оралов возглавил Министерство культуры и спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004898-chto-predstoit-sdelat-pravitelstvu-kazahstana-v-nastupivshem-godu/