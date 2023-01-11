Что предстоит сделать правительству Казахстана в наступившем году

Алихан Смаилов. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании кабмина рассказал, какие задачи стоят перед министрами в 2023 году – чиновники должны будут сосредоточиться на реализации предвыборной программы президента, передает корреспондент NUR.KZ.

При реализации программы Касым-Жомарта Токаева, правительство должно будет исполнить 10 пунктов.

4% роста экономики

По словам Смаилова, рост экономики Казахстана должен достичь в 2023 году не менее 4%.

"Приоритет в развитии отраслей экономики должен отдаваться в первую очередь насыщению внутреннего рынка отечественными товарами. Необходимо усилить работу по дальнейшей диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест", — заявил премьер.

Индивидуальные условия для инвесторов

"Министерствам и акиматам регионов необходимо активизировать работу по привлечению и сопровождению инвестиций. Нужно работать с каждым инвестором. Предоставлять индивидуальные условия, а также устанавливать встречные обязательства", — сообщил Смаилов.

Казахстану в 2023 году, по его словам, нужно привлечь не менее 24,4 млрд долларов иностранных инвестиций.

Сдерживать цены

"Сосредоточиться на работе по сдерживанию роста цен. Инфляция по итогам 2022 года составила 20,3%. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары.

Это говорит о недостаточности принимаемых мер со стороны профильных министерств и акиматов. Наша задача - снизить инфляцию в текущем году в 2 раза", — заявил премьер.

Инфляция в 2023 году должна сложиться в пределах 9,5%.

Развитие предпринимательства

По словам Смаилова, новая регуляторная политика для бизнеса должна быть понятной и справедливой. Контроль должен вестись через автоматизацию систем управления рисками.

В 2023 году число занятых в малом и среднем бизнесе в Казахстане должно составить 3,8 млн человек.

Сокращение доли государства в экономике

Достичь этого правительство собирается через комплексную приватизацию и передачу несвойственных функций в конкурентную среду.

"Мы должны сократить долю государства в экономике до 14,4% ВВП. Необходимо в текущем году обеспечить реализацию 90% Комплексного плана приватизации", — заявил Смаилов.

Изношенная инфраструктура

"Большая работа предстоит по модернизации инфраструктуры. Мы должны принять действенные меры по снижению износа в сетях электро-, тепло- и водоснабжения.

Необходимо обеспечить качественную реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции".

Все запланированные инвестиционные мероприятия по ремонту и реконструкции инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства должны быть исполнены", — сообщил премьер.

Новый Налоговый кодекс

В 2023 году в Казахстане подготовят новый Налоговый кодекс – премьер заявил, что налоговое законодательство следует упростить.

"Сделать его стимулирующим к росту объемов производства, инвестиций, внедрению инноваций, а также повышению занятости. Налоговое администрирование должно полностью базироваться на системе управления рисками.

В этом вопросе должно быть обеспечено тесное взаимодействие государственных органов с палатой предпринимателей "Атамекен" и экспертным сообществом", — заявил Смаилов.

Новый Бюджетный кодекс

В 2023 году, по мнению премьера, нужно усилить финансовую дисциплину, расширить прозрачность бюджетной системы и повысить эффективность госрасходов.

"В рамках совершенствования подходов к бюджетированию, нужно обеспечить большую оперативную самостоятельность первых руководителей центральных и местных исполнительных органов", — заявил Смаилов.

Цифровизация экономики

"Необходимо обеспечить интеграцию информационных систем в единую платформу. Максимально перевести госуслуги в электронный формат и упростить процесс их предоставления населению", — сообщил премьер.

Перезагрузить систему госуправления

По словам Смаилова, в рамках административной реформы акцент будет сделан на децентрализацию полномочий с повышением персональной ответственности политических служащих.

Напомним, сегодня новые министры принесли присягу в правительстве Казахстана.

Галымжан Койшыбаев был назначен вице-премьером и главой Аппарата правительства 4 января.

Азамат Ескараев сменил на посту главы Минюста Каната Мусина, а Каирбека Ускенбаева на посту главы МИИР сменил Марат Карабаев.

Также Касым-Жомарт Токаев сменил министра экологии и природных ресурсов Казахстана. Им стала Зульфия Сулейменова, ранее занимавшая должность вице-министра данного министерства.

В свою очередь Гани Бейсембаев сменил на посту министра просвещения Асхата Аймагамбетова, а Асхат Оралов возглавил Министерство культуры и спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004898-chto-predstoit-sdelat-pravitelstvu-kazahstana-v-nastupivshem-godu/