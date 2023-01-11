Новые министры Казахстана принесли присягу в правительстве

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Заседание кабмина сегодня началось с присяги новых министров – на днях президент Касым-Жомарт Токаев сменил несколько глав министерств, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как вы знаете, глава государства произвел ряд кадровых назначений на прошлой неделе. Указом президента канцелярия премьер-министра реорганизована в аппарат правительства. В этой связи заместителем премьер-министра, руководителем аппарата правительства назначен Койшыбаев Галымжан Тельманович.

Указами главы государства назначены: министром юстиции - Ескараев Азамат Несипбаевич, министром индустрии и инфраструктурного развития - Карабаев Марат Каримжанович, министром экологии и природных ресурсов - Сулейменова Зульфия Булатовна, министром просвещения - Бейсембаев Гани Бектаевич, министром культуры и спорта - Оралов Асхат Раздыкович", — сказал премьер-министр Алихан Смаилов.

После представления министры торжественно произнесли клятву народу, положив руку на Конституцию.

"Перед народом и президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу процветания моей родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана", - зачитали они.

Напомним, Галымжан Койшыбаев был назначен вице-премьером и главой Аппарата правительства 4 января.

Азамат Ескараев сменил на посту главы Минюста Каната Мусина, Каирбека Ускенбаева на посту главы МИИР сменил Марат Карабаев.

Также Касым-Жомарт Токаев сменил министра экологии и природных ресурсов Казахстана. Им стала Зульфия Сулейменова, ранее занимавшая должность вице-министра данного министерства.

В свою очередь Гани Бейсембаев сменил на посту министра просвещения Асхата Аймагамбетова, а Асхат Оралов возглавил Министерство культуры и спорта.

Согласно правилам принесения присяги государственными служащими, депутатами парламента РК и судьями Конституционного суда РК, опубликованным на сайте ИПС "Адилет", церемония присяги проводится в зале соответствующего служебного здания.

Церемония принесения присяги начинается с вступительной речи должностного лица, принимающего присягу. Лицо, приводимое к присяге, приглашается к трибуне. Положив руку на Конституцию, оно произносит или зачитывает текст присяги, затем подписывает его и передает должностному лицу, принявшему присягу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004885-novye-ministry-kazahstana-prinesli-prisyagu-v-pravitelstve/