Зульфия Сулейменова стала вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов

Зульфия Сулейменова. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Сулейменова Зульфия Булатовна назначена на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в городе Актобе.

Окончила Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева.

Трудовую деятельность начала в 2014 году научным сотрудником отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности.

В 2020-2021 годах занимала руководящие должности в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С января 2021 года по настоящее время являлась депутатом мажилиса парламента РК VII созыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1960322-zulfiya-suleymenova-stala-vitse-ministrom-ekologii-geologii-i-prirodnyh-resursov/