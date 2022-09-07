Как будет работать Конституционный суд, рассказали в Минюсте

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Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты поддержали в первом чтении проект Конституционного закона "О Конституционном суде РК". Документ определяет порядок работы нового института, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил документ глава Минюста Канат Мусин. По его словам, целями проекта закона являются:

реализация внесенных изменений в Конституцию в части преобразования Конституционного Совета в Конституционный суд;

усиление правозащитных институтов государства;

обеспечение строгого соблюдения положений Основного закона;

расширение доступа граждан к конституционному контролю.

Мусин добавил, что Конституционный суд не будет относиться к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции.

"Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны. А судьи Конституционного суда будут являться лицами, занимающими ответственную государственную должность, статус которых определяется Конституцией", – добавил министр юстиции.

В законопроекте подробно регламентируются вопросы, связанные с порядком назначения судей Конституционного суда и прекращения их полномочий. Закрепляются их независимость и неприкосновенность. Вводятся нормы по их материальному и социальному обеспечению.

"К компетенции Конституционного суда отнесено рассмотрение вопросов правильности проведения выборов, рассмотрение принятых парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции республики, а также дача официального толкования норм Конституции. То есть, все действующие функции Конституционного совета переданы Конституционному суду.

При этом самое важное – в соответствии с внесенными изменениями в Конституцию, Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции Республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы. Также право обращения в Конституционный Суд получили генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека", – добавил министр.

Между тем проектом Конституционного закона предлагается установить критерии допустимости обращений граждан. Так, предлагается установить, что обращение гражданина допустимо, если оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом либо непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием лица и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу.

Порядок рассмотрения обращений Конституционным судом, по словам Мусина, будет включать в себя пять этапов:

предварительное рассмотрение обращений Аппаратом Конституционного суда; принятие обращения к конституционному производству; подготовка материалов для рассмотрения обращения на заседании Конституционного суда; проведение заседания по рассмотрению обращения; принятие окончательного решения.

Также в проект закона заложены механизмы исполнения решений Конституционного суда.

Разработчик считает, что принятие проекта Конституционного закона будет способствовать развитию правовой системы, укреплению гарантий защиты конституционных прав граждан и режима законности в стране.

Напомним, создать в республике Конституционный суд поручил президент Токаев во время своего предпоследнего, мартовского, послания народу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986549-kak-budet-rabotat-konstitutsionnyy-sud-rasskazali-v-minyuste/