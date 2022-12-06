Жумангарин высказался о передаче в госсобственность ТЭЦ Экибастуза

Здание ТЭЦ. Фото: avlodarenergo.kz

Вице-премьер-министр и глава Минторговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах правительства рассказал, на какой стадии находится вопрос передачи ТЭЦ Экибастуза в госсобственность, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин сообщил, что вопрос находится на стадии анализа.

"Прежде чем принимать подобного рода решения, необходимо изучить ее состояние. Если это будет непосильное бремя для государства, фактически мы сделаем подарок собственнику, забрав себе объект, и будем (потом - прим. ред.) в него вкладывать все средства", - сказал он.

Жумангарин заявил, что сначала необходимо рассмотреть вопрос совместного исправления ситуации.

Он призвал сейчас сосредоточиться на решении проблемы, а не поиске виновных.

"Коллеги, надо решить сначала проблему. Надо запустить тепло, чтобы в каждом доме оно было, в каждой квартире. Все батареи были целые. Жилища отогрелись. После этого будут названы виновные. Кому надо будет, я думаю, покаются. На месте находится заместитель министра энергетики Жандос Нурмагамбетов. Он в Экибастузе с первого дня. Он сам очень опытный человек, профессионал. Он делает эту работу", - резюмировал спикер.

Ранее депутат мажилиса Ерлан Саиров заявил, что олигарх Александр Клебанов готов продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге.

В свою очередь акционер АО "ЦАЭК" Александр Клебанов высказался об аварии на экибастузской ТЭЦ. Он отметил, что с первого дня аварии все сотрудники предприятия занимаются ликвидацией ее последствий. Он заявил, что компания предлагала передать ТЭЦ городу уже несколько лет подряд.

Напомним, 27 ноября произошло аварийное отключение на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС. При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети Экибастуза уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду, 30 ноября, Экибастуз посетил и сам глава кабмина.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ. Он также озвучил предварительную причину ЧП.

Вчера, 5 декабря, аким Экибастуза Аян Бейсекин прокомментировал вопрос о том, когда будет снят режим ЧС в городе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000316-zhumangarin-vyskazalsya-o-peredache-v-gossobstvennost-tets-ekibastuza/