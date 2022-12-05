Когда в Экибастузе снимут режим ЧС

Жилой дом в Экибастузе. Фото: t.me/KZgovernment

Аким Экибастуза Аян Бейсекин на брифинге прокомментировал вопрос о том, когда будет снят режим чрезвычайной ситуации в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, когда в городе снимут режим ЧС, и эвакуированные в областной центр жители смогут вернуться в свои дома.

"По режиму ЧС – когда будут завершены все работы, будет принято соответствующее решение", - сказал в ответ Аян Бейсекин.

Он также сообщил, что сегодня завершены ремонтно-восстановительные работы по Центру поддержки детей, подопечные которого ранее были эвакуированы в Павлодар.

"У нас не так уж и много школьников, которых перевели (в областной центр – прим. ред.). У нас есть Центр поддержки детей, 35 человек оттуда перевели, сегодня завершили работы по ЦПД, дали тепло, скоро, когда станет тепло в помещении, мы вернем детей. Дети там живут", - сказал он.

Напомним, 27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ Экибастуза жители города остались без тепла. В городе объявили режим ЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000246-kogda-v-ekibastuze-snimut-rezhim-chs/