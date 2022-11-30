Депутат: Олигарх Клебанов готов продать государству Экибастузскую ТЭЦ за 1 тенге

Здание ТЭЦ. Фото: Министерство энергетики РК

Депутат мажилиса Ерлан Саиров в кулуарах палаты заявил, что олигарх Александр Клебанов готов продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Саиров заявил, что видел Александра Клебанова на заседании в акимате и поинтересовался у него о дальнейшей судьбе Экибастузской ТЭЦ.

"Два дня назад в акимате было заседание, и там Клебанов был, этот вопрос мы адресовали ему. Он сказал, что готов продать сейчас объект государству за 1 тенге. Мы сказали, что так не пойдет. Сначала нужно – есть степень изношенности тогда, когда вы брали объект, и сейчас сравнить, чтобы определить разницу в степени изношенности, и эту разницу чтобы он оплатил. И, во-вторых, чтобы жителям Экибастуза выплатил моральный ущерб", – сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов о том, правильно ли они поняли, что Клебанов хотел вернуть ТЭЦ в таком изношенном состоянии за 1 тенге, депутат коротко ответил: "Да, сейчас они выходят с таким предложением".

Ранее на заседании мажилиса он в своем запросе на имя премьер-министра страны Алихана Смаилова и Генпрокурора заявил, что в Экибастузе степень изношенности сетей составляет 91%, отсутствует процесс капитальной модернизации самих ТЭЦ, не хватает инвестиций в данную инфраструктуру.

"Олигархические группы, которые различными неприглядными путями, несправедливыми методами завладели стратегическими объектами, десятилетиями эксплуатируя это народное достояние, получая прибыль, не хотят вкладывать в модернизацию магистральных сетей и ТЭЦ по всей стране. Это минимум несправедливо и в отношении граждан, и государства.

Такое ощущение, что олигархи плевать хотели на интересы простых людей. Могли бы публично попросить прощения у народа. Они, как пиявки, высасывали выгоду из этих объектов, а теперь хотят перекинуть проблему на государство и население", – завил он.

Он попросил кабмин провести полный технический аудит предприятий энергетики, определить, куда делись инвестиционная часть тарифов, взимаемых с населения, определить степень износа ТЭЦ, магистральных труб.

Депутат также указал на необходимость рассмотреть правовую ответственность акционеров предприятия за техническое состояние ТЭЦ и магистралей.

Напомним, 27 ноября на ТЭЦ Экибастуза произошло аварийное отключение сразу четырех котлов. Жители города остались без отопления. В Экибастузе объявили режим ЧС.

На ситуацию отреагировал президент Касым-Жомарт Токаев. Он поручил правительству и акимату установить виновных в произошедшем.

Также по поручению премьер-министра в Экибастуз прибыли министр по ЧС Юрий Ильин и министр торговли, вице-премьер Серик Жумангарин. Перед членами правительства была поставлена задача выяснить причины аварии и решить первоочередные проблемы пострадавших жителей.

Кроме того, во время прямого эфира, в котором обсуждалась ситуация в Экибастузе, Ерлан Саиров, который находился на улице во время беседы с ведущим, плюнул на землю. Депутата оштрафовали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999588-deputat-oligarh-klebanov-gotov-prodat-gosudarstvu-ekibastuzskuyu-tets-za-1-tenge/