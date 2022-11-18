На час раньше начнут работать некоторые избирательные участки в Казахстане

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Центризбиркома на заседании ведомства заявил, что на внеочередных президентских выборах некоторые избирательные участки в столице и регионах начнут работу раньше традиционных 7 часов утра, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Абдиров сообщил, что избирательные комиссии всех уровней провели подготовительную работу.

"В соответствии с полномочиями и предусмотренным выборным законодательством порядке, соответствующие территориальные комиссии приняли решение по установлению иного времени начала голосования.

По представленным оперативным сведениям территориальных избирательных комиссий областей, городов Астана, Алматы, Шымкент, решением соответствующих территориальных избирательных комиссий на 86 избирательных участках голосование начнется в 06:00 по местному времени, в том числе 47 из них - участки в местах временного пребывания граждан", - заявил глава ЦИК РК.

При этом, по его словам, будет учитываться сменный график работы градообразующих предприятий.

Решение по установлению окончания голосования после 20:00 не принималось.

Позже в ЦИК сообщили, что на избирательных участках, образованных на судах, принадлежащих Республике Казахстан и находящихся в день выборов в воинских частях, отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства, в домах отдыха, санаториях, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, а также при представительствах РК в иностранных государствах, участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список.

Перечень таких участков утверждается соответствующей избирательной комиссией не позднее чем за семь дней.

В статье 38 закона "О выборах в РК" сказано, что территориальные избирательные комиссии по представлению соответствующего акима и участковых избирательных комиссий вправе устанавливать иное время начала и окончания голосования. При этом голосование не может начинаться ранее 06:00 и заканчиваться позднее 22:00. Решение территориальных комиссий об изменении времени начала и окончания голосования должно быть доведено до избирателей.

Напомним, выборы президента Казахстана будут проходить в это воскресенье, 20 ноября. В президентской гонке участвуют шесть кандидатов.

Казахстанцы могут проголосовать на избирательных участках по месту прописки. В Алматы граждане без прописки тоже смогут отдать свой голос за кандидата - для этого будут открыты специальные участковые избирательные комиссии.

К слову, в некоторых городах, в том числе и в столице, проезд в общественном транспорте в этот день будет бесплатным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997769-tsik-izbiratelnye-uchastki-v-astane-almaty-i-shymkente-nachnut-rabotu-na-chas-ranshe/