Стало известно, как смогут проголосовать не имеющие прописки в Алматы казахстанцы

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Как будут проходить выборы в Алматы, которые состоятся уже в ближайшее воскресенье, рассказала во время брифинга председатель территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанна Асанова, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказала Асанова, все избирательные участки готовы к проведению голосования. Всего в городе созданы 600 избирательных участков, в том числе 69 - в местах временного пребывания граждан, 531 участок - в местах постоянной регистрации граждан. В Алматы будут голосовать более 1 176 000 человек.

"В день голосования на избирательном участке будут присутствовать: комиссия, наблюдатели, доверенные лица и СМИ. У каждого есть норма аккредитации. Избиратели находятся в помещении для голосования ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы отдать свой голос", — сообщила Асанова.

По словам спикера, жители Алматы смогут проголосовать даже не имея прописки - для этого в каждом районе будут работать специальные участковые избирательные комиссии, где можно будет прописаться на один день, чтобы проголосовать. На следующий день, 21 ноября, система выпишет граждан, которых зарегистрировали по адресу избирательного участка.

Кроме того, будут работать два вида сервиса в день голосования. Первый из них позволит проголосовать избирателям, которые прописаны на избирательном участке, но не нашли себя в списке по разным причинам.

"Списки у нас распечатываются за 20 дней до дня голосования - 30 октября они в бумажном виде были выгружены и переданы на избирательные участки. После того как списки предоставлены на участки, могут произойти изменения: человек может поменять прописку, переехать из другого региона и прописаться здесь, ему может исполниться 18 лет, либо могут смениться фамилия, имя", — объяснила спикер.

В таком случае человек может воспользоваться сервисом, который позволяет проверить наличие избирателя в списке и решением комиссии включить его в список, чтобы он смог проголосовать.

Второй вид сервиса поможет проголосовать тем, кто не прописан на избирательном участке. Для не имеющих регистрации в Алматы будут работать 55 участков. При этом те граждане, которые прописаны в других регионах, должны получить открепительное удостоверение.

Асанова отметила, что все члены избирательных участков подготовлены к нестандартным ситуациям, которые могут случиться в день выборов, например, к перформансам. А если же избиратель захочет войти на участок с собакой, то ему необходимо помнить о правилах выгула домашних животных.

Голосование завершится 20 ноября в 20:00, после чего начнется подсчет голосов, будет подписан протокол об итогах голосования и передан в вышестоящую комиссию.

К слову, за выборами в Алматы будут наблюдать 43 международных наблюдателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997601-stalo-izvestno-kak-smogut-progolosovat-ne-imeyuschie-propiski-v-almaty-kazahstantsy/