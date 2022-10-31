Как будут выглядеть бюллетени на выборах президента в Казахстане

Урна с бюллетенями. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в ЦИК рассказали, что именно будет прописано в бюллетенях для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

В ЦИК сообщили, что текст каждого избирательного бюллетеня будет прописан сразу на двух языках – на казахском и русском.

Количество бюллетеней в Казахстане рассчитают как число избирателей плюс 1% – это 12 069 990 бюллетеней. Всего в стране на будущих выборах имеют право голосовать 11 950 485 человек.

Далее приводится текст бюллетеня:

"Избирательный бюллетень по внеочередным выборам президента Республики Казахстан 20 ноября 2022 года.

Поставьте любую отметку в пустом квадрате справа от фамилии кандидата, за которого вы голосуете, либо в квадрате, расположенном справа от строки "Против всех".

Абден Каракат Жаксылыккызы

Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич

Дайрабаев Жигули Молдакалыкович

Кажыкен Мейрам Зекешулы

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич

Турсынбекова Салтанат Пархатовна

Против всех

Примечание: Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в нем свою подпись. Недействительным признает бюллетень: неустановленного образца, в котором отсутствует подпись члена соответствующей избирательной комиссии, в котором отмечено более одного кандидата, в котором отметка проставлена кандидатом, носит следы подчистки или иного способа подделки, а также в котором невозможно определить волеизъявление избирателя".

Текст бюллетеня для выборов президента Казахстана. Скриншот: NUR.KZ

Также в ЦИК сообщили, что на каждом участке будет трафарет со шрифтом Брайля для невидящих людей – в местах отметки для голосования в нем будут сделаны прорези. Трафарет можно будет наложить на обычный бумажный бюллетень.

В ЦИК добавили, что не знают, сколько в Казахстане невидящих граждан, которые знают шрифт Брайля. Исходя из этого было решено сделать трафареты на каждом участке вместо печати цельных специальных бюллетеней.

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Отметим, что согласно Конституции РК, внеочередные президентские выборы назначаются решением президента Республики и проводятся в порядке и в сроки, установленные конституционным законом.

В пункте 5 статьи 41 Основного закона говорится, что кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, считается избранным.

В случае, если ни один из кандидатов не набрал указанного числа голосов, проводится повторное голосование, в котором участвуют два кандидата, набравшие большее число голосов. Избранным считается кандидат, набравший большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1995096-kak-budut-vyglyadet-byulleteni-na-vyborah-prezidenta-v-kazahstane/