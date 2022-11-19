День тишины наступил в Казахстане перед президентскими выборами

Баннер. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 19 ноября, в Казахстане наступил день тишины накануне внеочередных президентских выборов. С полуночи вступил в силу запрет на ведение любой предвыборной агитации, передает NUR.KZ.

Любая агитационная деятельность сегодня считается незаконной.

В законе "О выборах" говорится о том, что запрет касается всех видов агитации: в день тишины нельзя транслировать предвыборные ролики по телевидению, распространять газеты и листовки с призывами проголосовать за того или иного кандидата. Также запрещается проводить дебаты и встречи с избирателями.

Данный запрет будет действовать и непосредственно в день голосования.

Внеочередные выборы в Казахстане

Президентские выборы в Казахстане пройдут завтра, 20 ноября. По новому законодательству президент будет избираться один раз сроком на семь лет.

Голосование будет проходить с 07.00 до 20.00 часов. Однако в Астане, Алматы и Шымкенте некоторые избирательные участки начнут работу на час раньше — в 6.00.

Казахстанцы смогут проголосовать на избирательных участках по месту прописки. В Алматы граждане без прописки тоже смогут отдать свой голос за кандидата — для этого будут открыты специальные участковые избирательные комиссии.

По данным МИД, в дипломатических представительствах Казахстана в 50 странах будут действовать 68 участков для голосования. Согласно временным поясам, первый участок откроется в Токио в 07:00 (04:00 по времени Астаны). Последний участок — в Сан-Франциско — закроется в 20:00 по местному времени (09:00 21 ноября по времени Астаны).

Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования в Казахстане начинается в 20:00 часов и проводится не более 12 часов.

Кто претендует на пост президента Казахстана?

Изначально документы в ЦИК для участия в президентской гонке подали 12 человек. Однако за пост главы государства в итоге борются шесть человек:

Жигули Дайрабаев

Жигули Дайрабаев. Фото: atameken.kz

Ему 68 лет. Был выдвинут Народно-демократической патриотической партией "Ауыл", является председателем Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП "Атамекен" и председателем Ассоциации фермеров Казахстана. В разные годы работал в районном управлении сельского хозяйства, управлении статистики, возглавлял жамбылский филиал РОО "Союз фермеров Казахстана".

Каракат Абден

Каракат Абден. Фото: NUR.KZ

Выдвинута от РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников". Она известна своей книгой "Ты – казашка. Гордись!", вызвавшей неоднозначную реакцию в обществе.

Нурлан Ауесбаев

Нурлан Ауесбаев. Фото: osdp.kz

Является председателем астанинского филиала Общенациональной социал-демократической партии. По специальности – юрист-экономист. Его кандидатуру выдвинула Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП). Ему 65 лет.

Салтанат Турсынбекова

Салтанат Турсынбекова. Фото: instagram.com/saltanat.parhatkyzy

Была выдвинута республиканским общественным объединением "Қазақ аналары – дәстүрге жол". Ей 56 лет. В разные годы она работала в госструктурах, Верховном суде, является членом общественного совета Астаны и руководителем проекта "Казахстан без насилия в семье".

Мейрам Кажыкен

Мейрам Кажыкен. Фото: aiu.kz

Его кандидатуру в президенты выдвинуло республиканское объединение профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат". Является доктором экономических наук, профессором, директором Института исследований современного общества. Работал в Министерстве экономики, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, а также советником премьер-министра Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Токаев был выдвинут Народной коалицией, в которую вошли несколько партий и общественных объединений. Касым-Жомарту Кемелевичу 69 лет. Свою трудовую деятельность начал в 1975 году в МИДе СССР. В разные годы был министром иностранных дел РК, премьер-министром РК, председателем сената парламента Казахстана, заместителем генерального секретаря ООН. В 2019 году был избран президентом РК, набрав 70,96 % избирательских голосов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996488-den-tishiny-nastupil-v-kazahstane-pered-prezidentskimi-vyborami/