Проезд в автобусах Астаны будет бесплатным в день выборов
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В Астане в день выборов, 20 ноября, проезд в автобусах будет бесплатным. Данная акция будет распространяться как на городские, так и на пригородные маршруты, передает официальный сайт столичного акимата.
Общественный транспорт будет курсировать согласно своему обычному графику – с 06:00 до 23:00.
"С 21 ноября, в понедельник, общественный транспорт будет работать в штатном режиме с оплатой по безналичному расчету", – говорится в заявлении акимата Астаны.
В ведомстве напомнили, что с марта 2020 года все несовершеннолетние жители столицы могут ездить на общественном транспорте бесплатно. За это время учащимися совершено 43 млн поездок.
Кроме того, бесплатный проезд доступен для льготной категории граждан, в числе которых пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи и другие.
Ранее зампред Центризбиркома Константин Петров ответил на вопрос журналистов о том, будут ли в ходе президентских выборов 20 ноября дарить подарки тем, кто впервые придет голосовать.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997236-proezd-v-avtobusah-astany-budet-besplatnym-v-den-vyborov/