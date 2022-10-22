Избирательные участки для казахстанцев за границей откроются в 53 странах

Избирательный участок. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанцы смогут проголосовать на внеочередных выборах президента Казахстана на территории 53 иностранных государств. 68 избирательных пунктов будут открыты при загранучреждениях РК. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Казахстана.

20 ноября состоятся внеочередные выборы президента Казахстана. В этот день граждане нашей страны, которые находятся за границей, смогут проголосовать на 68 организованных избирательных участках в 53 государствах.

"Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок", – сообщили в МИД РК.

Голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день выборов (воскресенье, 20 ноября 2022 года) с 07:00 до 20:00 по местному времени.

"Вместе с тем, для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом, просим граждан РК заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей", – добавили представители ведомства.

С полным списком избирательных участков в иностранных государствах можно ознакомиться на официальном сайте Министерства иностранных дел Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993955-izbiratelnye-uchastki-dlya-kazahstantsev-za-granitsey-otkroyutsya-v-53-stranah/