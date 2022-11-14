Выборы президента Казахстана: избирательных участков в Украине не будет

Избирательный участок. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал, как будет проходить голосование в Украине на предстоящих выборах президент РК 20 ноября, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, как казахстанцы, проживающие на территории Украины, могут проголосовать 20 ноября.

"В связи с ситуацией в Украине избирательный участок мы в этот раз не открывали. Поэтому, если они желают, то могут в соседнюю страну поехать – Молдова, Польша – и там проголосовать. Но для этого им нужно заранее сообщить посольству, что они едут туда, чтобы им подготовили количество бюллетеней", – заявил он.

По словам Смадиярова, ожидается, что на внеочередных выборах президента Казахстана более 12 тысяч казахстанцев будут иметь возможность проголосовать на 68 избирательных участках в 53 странах мира.

"Для участия в голосовании граждане РК, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительства Казахстана, при котором создан избирательный участок", - подчеркнул Смадияров.

Голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день выборов с 07:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее в ЦИК показали, как будут выглядеть бюллетени на предстоящих выборах, и рассказали, что именно будет в них прописано.

Напомним, выборы президента Казахстана состоятся уже в это воскресенье, 20 ноября. За кресло президента борются шесть кандидатов, прочитать о каждом из них можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997096-vybory-prezidenta-kazahstana-izbiratelnyh-uchastkov-v-ukraine-ne-budet/