Салтанат Турсынбекова зарегистрирована кандидатом в президенты Казахстана

Салтанат Турсынбекова. Фото: instagram.com/saltanat.parhatkyzy/

Центризбирком в ходе заседания официально зарегистрировал Салтанат Турсынбекову кандидатом на пост президента, передает корреспондент NUR.KZ.

Член ЦИК РК Асылбек Смагулов сообщил, что Салтанат Турсынбекова предоставила в ЦИК все необходимые документы. В ее поддержку, добавил спикер, собрано 119 316 подписей граждан во всех регионах Казахстана.

"Все они проверены, из них соответствующими признаны 118 434 подписи. Минимально необходимое количество подписей должно составлять 118 273. То есть необходимое количество подписей обеспечено. Все документы, необходимые для регистрации Салтанат Турсынбековой кандидатом в президенты, полностью соответствуют предъявленным требованиям", — заявил Асылбек Смагулов.

В итоге ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову кандидатом на пост президента. Ей вручили соответствующее удостоверение.

Отметим, что на текущий момент ЦИК также зарегистрировала в качестве кандидатов на пост президента Казахстана:

Напомним, 11 октября в Астане состоялось заседание общего собрания объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол", которое рассмотрело вопрос выдвижения кандидата в президенты РК.

Участники общего собрания в качестве кандидата на предстоящие внеочередные выборы президента Казахстана выдвинули известного общественного деятеля, правозащитницу Турсынбекову Салтанат Пархатовну.

В тот же день в Центральную избирательную комиссию РК поступили документы Салтанат Турсынбековой для регистрации ее в качестве кандидата в президенты РК.

12 октября на брифинге в ЦИК Республики Казахстан Салтанат Турсынбекову признали соответствующей требованиям к кандидату в президенты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993615-saltanat-tursynbekova-zaregistrirovana-kandidatom-v-prezidenty-kazahstana/