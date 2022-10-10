Каракат Абден сдала экзамен на знание казахского языка, сообщили в ЦИК

Каракат Абден. Фото: Facebook / Karakat Abden

Кандидат в президенты Казахстана от "Национального альянса профессиональных социальных работников" Каракат Абден прошла экзамен на знание госязыка. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК РК.

Сегодня, 10 октября, в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан состоялось заседание Лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Абден Каракат Жаксылыккызы.

По данным ЦИК, во время экзамена для письменного задания Каракат Абден выбрала тему: "Тіл - халықты алтын бесігі". Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Далее, во втором, устном, задании, она прочитала отрывок из романа Ильяса Есенберлина "Кочевники". В третьем задании кандидат выступила с речью на тему: "Азат елдің еңсесі биік".

"По результатам состоявшегося экзамена Лингвистическая комиссия решила, что кандидат в президенты Республики Казахстан Абден Каракат Жаксылыккызы свободно владеет государственным языком", – говорится в сообщении.

Напомним, Каракат Абден выдвинули кандидатом в президенты Казахстана от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников". 8 октября она сдала документы в ЦИК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991992-karakat-abden-sdala-ekzamen-na-znanie-kazahskogo-yazyka-soobschili-v-tsik/