Народную коалицию в поддержку Токаева создадут в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

На XXIV съезде партии Amanat ее председатель Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в президенты Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня мы сделали стратегический выбор, и мы должны объединиться вокруг Токаева и должны работать вместе. Конечно же, имеются другие партии, политические объединения имеются, они тоже выдвигают кандидатуру Токаева.

Поэтому мы объединились с этими политическими объединениями, и мы пришли к согласию о создании народной коалиции в поддержку Токаева. После обеда с участием главы государства пройдет большой форум, мы все будем участвовать", — заявил Кошанов.

Напомним, сегодня партия Amanat выдвинула кандидатуру действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева в президенты.

Между тем сам Токаев накануне напоминал, что не состоит ни в одной из партий. Говоря об участии в предстоящих выборах, президент отметил, что будет правильным баллотироваться "не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил".

Ранее кандидатуру Токаева в президенты уже выдвинули Гражданский альянс Казахстана, Независимая волонтерская сеть и молодежное объединение Qazaqstan Team.

В Министерстве юстиции сегодня прокомментировали возможность выдвижения кандидата в президенты от общественных объединений. По словам главы ведомства, кандидат, которого выдвинуло общественное объединение, при регистрации должен выразить свое согласие баллотироваться от этого общественного объединения в письменном виде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991384-narodnuyu-koalitsiyu-v-podderzhku-tokaeva-sozdadut-v-kazahstane/