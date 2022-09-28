Россияне в Павлодаре: Что я слышал о гостеприимстве в Казахстане, оказалось правдой

Люди на вокзале. Фото: NUR.KZ

На железнодорожном вокзале выстроились очереди в обменные пункты из россиян, которые приехали в Павлодар. Подобная ситуация наблюдается уже несколько дней. Многие иностранцы признаются, что покинули дом в связи с объявленной частичной мобилизацией. При этом отмечают гостеприимство казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Через границу с Россией в Павлодарскую область въезжают жители не только близлежащих городов соседнего государства, таких как Новосибирск, Омск, Барнаул, но и с Дальнего Востока, а также с европейской части РФ.

У обменного пункта сегодня небывалый ажиотаж. В основном в очереди стоят мужчины призывного возраста.

"Давно уже планировал поездку в Таиланд, отдал документы на визу, но началась мобилизация. Поэтому, чтобы успеть уехать, пока не закрыли границы, пришлось транзитно поехать через Казахстан", - поделился житель Иркутска.

Люди на вокзале. Фото: NUR.KZ

По словам россиян, на границе есть очереди. Некоторые простаивают в ожидании по 3-4 часа. При этом молодые люди признаются, что едут в Казахстан из-за объявленной частичной мобилизации.

"Нас и не должны были призвать, потому что мы все - негодные. Но от негодного до годного одна бумажечка. Поэтому есть возможность, едем. Мы сейчас здесь немного отдохнем и поедем дальше", - рассказал житель Владивостока.

Люди на вокзале. Фото: NUR.KZ

Также граждане России отмечают хорошее отношение со стороны казахстанцев - многие помогают.

"Все хорошо - и встретили, и на границе ребята попались очень хорошие. Абсолютно незнакомые люди довезли, провезли по городу, все показали. То, что я раньше слышал о гостеприимстве в Казахстане, это оказалось реально правдой", - рассказал приезжий из Москвы.

Многие признаются, что не намерены задерживаться в Павлодаре. Но куда именно ехать дальше, пока определились не все. Временно заселяются в гостиницы, которые, по данным областного акимата, на данный момент заполнены под завязку.

"Такого наплыва никто не ожидал, наш город не может в одночасье застроиться гостиничными комплексами, поэтому все гостиницы заняты практически на 95-98 процентов. Выезжают-заезжают", - рассказал первый заместитель акима Павлодарской области Олег Крук.

Напомним, ранее сообщалось, что в павлодарском ЦОНе накрыли стол с чаем и баурсаками для иностранцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990093-rossiyane-v-pavlodare-chto-ya-slyshal-o-gostepriimstve-v-kazahstane-okazalos-pravdoy/