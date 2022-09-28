Очереди на границе появились уже на территории Казахстана

Очереди на границе. Фото: mgorod.kz

Вереница большегрузов у поста "Сырым" в Западно-Казахстанской области растянулась на несколько километров. В Погранслужбе КНБ РК по ЗКО подтвердили наличие очередей на казахстанской территории, передает "Мой город".

Об очередях на посту "Сырым" на выезде из Казахстана в Россию сообщили дальнобойщики. Корреспонденты издания выехали на место и убедились в этом сами. Вечером 27 сентября очереди из автомобилей растянулись на семь километров.

Очереди на границе. Фото: mgorod.kz

"Говорят, на российской стороне проблема. Въезжающие в Казахстан автомобили закрыли и встречную полосу", - пояснил водитель большегруза.

В Погранслужбе КНБ РК по ЗКО подтвердили, что очереди есть.

Очереди на границе. Фото: mgorod.kz

"Наш пост работает в штатном режиме. Российская сторона принимает медленней, нейтральная территория заполнена транспортом, поэтому нам просто некуда их выпускать", - рассказали в ведомстве.

Очереди на границе. Фото: mgorod.kz

Только за пять дней в ЗКО прибыло порядка 17 тысяч граждан России.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанцы не могут вернуться домой из-за очередей на границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989971-ocheredi-na-granitse-poyavilis-uzhe-na-territorii-kazahstana/