Минюст: Положения Конституции о сроке полномочий президента больше не будут меняться

Канат Мусин. Фото: parlam.kz

Министр юстиции Канат Мусин на совместном заседании парламента прокомментировал вопрос о том, могут ли в будущем вновь изменить нормы Конституции, касающиеся полномочий президента, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам главы Минюста, вопрос неизменности вносимых в Конституции норм - очень важный момент.

"Именно с этой целью в Основной закон вносятся изменения, которыми предусматривается, что положения Конституции, касающиеся кратности пребывания президента на своем посту и продолжительности срока полномочий президента, являются неизменными.

Это означает, что с момента принятия поправок эти нормы уже не могут быть пересмотрены и в будущем. Когда Конституционный суд будет рассматривать проекты законов, в том числе "О внесении изменений в Конституцию", норма о неизменности этих положений будет препятствовать их изменению, и Конституционный суд даст этому оценку", - добавил Мусин.

Министр отметил, что "здесь имеется прямой запрет, который уже не подлежит изменению".

"Это в полной мере обеспечит сохранность и неизменность этих норм как сегодня, так и в последующем применении Конституции", - резюмировал глава Минюста.

Напомним, сегодня на совместном заседании палат парламент одобрил поправки об однократном президентстве. Законопроект направлен на подпись главе государства.

Кроме того, депутаты сената и мажилиса проголосовали за возвращение столице названия Астана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988131-minyust-polozheniya-konstitutsii-o-sroke-polnomochiy-prezidenta-bolshe-ne-budut-menyatsya/