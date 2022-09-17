Президент подписал поправки по новым реформам

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вносящий изменения и дополнения в Основной закон страны. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Таким образом, в Казахстане вводится семилетний срок президентства, но без права переизбрания, а столице возвращается ее прежнее название – Астана.

Закон, вносящий поправки в Конституцию, прошел все необходимые законодательные стадии: сперва их одобрил Конституционный совет, потом – парламент. Теперь же его подписал президент.

Ранее депутаты маслихата заявили, что готовы извиниться перед астанчанами за переименование Астаны в Нур-Султан в 2019 году.

Кроме того, в маслихате подсчитали, что на изменение названия главного города страны потребуется не более 30 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988306-tokaev-podpisal-pravki-v-konstitutsiyu/