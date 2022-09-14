Переименование столицы: Конституционный совет одобрил поправки

Монумент "Байтерек" в центре столицы. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

Конституционный совет РК одобрил поправки в Основной закон, предложенные главой государства. В числе прочих была норма, которая касается переименования столицы, передает NUR.KZ.

"Проект закона предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента республики, а также внесение изменений в статью 2 Основного закона касательно переименования столицы страны", – говорится в заключении Конституционного совета.

В том же заключении указывалось, что Конституционный совет одобрил поправки по однократному президентству, которые ранее предлагал президент.

В начале сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" отмечали, что будет исторически справедливым решением вернуть столице Казахстана название "Астана".

Накануне, 13 сентября, пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай сообщил, что данное предложение уже внесли в проект конституционного закона.

В Минфине же сообщили, что если казахстанской столице вернется прежнее название, к дополнительным расходам это не приведет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987654-pereimenovanie-stolitsy-konstitutsionnyy-sovet-odobril-popravki/