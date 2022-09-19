Когда могут пройти парламентские выборы в Казахстане, объяснили в Минюсте

Здание парламента. Фото: parlam.kz

Глава Министерства юстиции Канат Мусин на брифинге в СЦК рассказал, когда в Казахстане могут пройти парламентские выборы, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, могут ли парламентские выборы пройти в январе 2023 года.

"Я не могу об этом сказать, потому что, во-первых, есть порядок объявления парламентских выборов. Если выборы очередные, то они объявляются за какое-то время до истечения полномочий парламента. Полномочия мажилиса парламента VII созыва, который сейчас действует, истекают в 2026 году – пятилетний срок.

Если речь идет о досрочных выборах, то для этого парламент должен быть распущен. Это конституционная норма. То есть, его полномочия должны быть досрочно прекращены", – пояснил министр.

По его словам, после этого в установленном порядке назначается дата выборов.

"Сказать, что это будет в январе или в каком-то месяце, сейчас невозможно, потому что глава государства в послании объявил, что парламентские выборы состоятся в первой половине 2023 года. Будем из этого исходить", – резюмировал Мусин.

Ранее министр юстиции рассказал, какие партии смогут участвовать в выборах в 2023 году в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988575-kogda-mogut-proyti-parlamentskie-vybory-v-kazahstane-obyasnili-v-minyuste/