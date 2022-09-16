Парламент вернул столице прежнее имя Астана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

Сегодня в столице проходит совместное заседание палат парламента – одним из вопросов повестки стало изменение названия столицы на Астану, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутаты мажилиса и сената поддержали возврат прежнего названия и проголосовали "за".

Касательно финансовых затрат при переименовании, глава Министерства юстиции Канат Мусин пояснил, что вывески и таблички улицы, где есть название города, не будут менять в срочном порядке, поэтому дополнительных затрат не понадобится.

"Что касается финзатрат, то городской маслихат при рассмотрении вопроса о переименовании столицы сказал, что не будет дополнительных затрат.

Изменение названий улиц и вывесок - не будет необходимости в срочном порядке их менять, все процессы будут проходить в плановом режиме в зависимости от запланированных бюджетных средств. Также сегодня документооборот в основном в цифровом формате, поэтому дополнительных расходов не будет", - пояснил министр.

Как накануне объясняли в маслихате, для завершения процесса переименования потребуется еще несколько шагов:

решение республиканской ономастической комиссии,

отправка документов в правительство,

подпись президента.

Ранее Конституционный Совет одобрил поправки в Основной закон, в числе которых была и норма о возвращении столице названия Астана.

Между тем накануне депутаты маслихата заявили, что готовы извиниться перед астанчанами за переименование Астаны в Нур-Султан в 2019 году.

Кроме того, в маслихате подсчитали, что на изменение названия главного города страны потребуется не более 30 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988122-parlament-vernul-stolitse-prezhnee-imya-astana/