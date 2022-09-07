"Можно успеть": Кошанов высказался о проведении досрочных выборов президента до конца осени
Опубликовано:
Спикер мажилиса в кулуарах палаты рассказал, насколько возможно до конца осени провести досрочные президентские выборы и внести изменения в Конституцию по продлению сроков президентства до 7 лет, передает корреспондент NUR.KZ.
Ерлан Кошанов заявил, что все можно реализовать.
"Я думаю, это возможно, если будут изменения. Но решение, принятое президентом, какова его реакция, я не могу сказать.
Если будет решение внести изменение в Конституцию, тогда, я думаю, можно успеть провести и изменения в основной закон, и провести (досрочные президентские - прим.ред.) выборы до конца года", - добавил он.
Журналисты уточнили, возможно ли будет провести эти процедуры до конца ноября.
"Я думаю, можно", - ответил спикер.
Напомним, что 1 сентября в ходе своего Послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу проведения досрочных выборов главы государства.
Позже пресс-секретарь главы государства объяснил, зачем нужны досрочные выборы в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986626-mozhno-uspet-koshanov-vyskazalsya-o-provedenii-dosrochnyh-vyborov-prezidenta-do-kontsa-oseni/