"Меньше 30 млн тенге": маслихат о тратах на переименование столицы

Иллюстративное фото: Деонисий Мить

В столичном маслихате заявили, что посчитали, сколько уйдет на повторное переименование города – в 2019 году за переименованием последовала смена вывесок и печатей на 30 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов заявил, что сумма на переименование столицы посчитана, однако точной цифры не назвал, сообщив, что траты должны быть меньше, чем в 2019-м.

"По сравнению с 2019 годом все госорганы стопроцентно перешли на цифровой формат документооборота.

С учетом того, что в 2019 году были изменения (названия города - прим.ред.), в целом по акимату в 2019 году было потрачено на изменение вывесок, бланков и печатей порядка 30 млн тенге.

Я думаю, в этом году расходов будет намного меньше с учетом перехода на цифровой документооборот, потому что сейчас многие госорганы официально на бланках ничего не отправляют, ЭЦП используют", - заявил Каналимов.

Ранее в Минфине заявили, что в случае возвращения прежнего названия столицы дополнительных средств на это не потребуется.

Между тем накануне Конституционный Совет одобрил поправки в Основной закон, в числе которых была и норма о возвращении столице названия Астана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1987892-menshe-30-mln-tenge-maslihat-o-tratah-na-pereimenovanie-stolitsy/