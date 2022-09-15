"Если нужны извинения, мы готовы их принести": маслихат о переименовании Астаны в Нур-Султан

Депутаты маслихата столицы. Фото: maslihat01.kz

В столичном маслихате заявили, что готовы извиниться перед горожанами за переименование столицы из Астаны в Нур-Султан в 2019 году – теперь в ведомстве хотят "восстановить историческую справедливость" и вернуть название Астана, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос об извинениях перед горожанами на слушаниях в маслихате подняли журналисты.

"Вы сейчас предлагаете принести извинения за переименование города перед теми, кто был тогда не согласен с этим решением. Однако сейчас мы и готовы восстановить историческую справедливость и вернуть городу прежнее название.

Если мы примем это решение сегодня, думаю, это приравнивается к извинениям. Если нужны отдельные извинения, то мы их также готовы принести. Однако, думаю, если решение будет принято, то такой необходимости не возникнет", - ответил секретарь маслихата Ерлан Каналимов.

Глава управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп сообщил, что в этот раз также не проводят масштабных соцопросов среди горожан о том, хотят ли они отказаться от названия Нур-Султан и вернуть прежнее.

"Таких масштабных соцопросов не проводилось, но учитывали предложения, которые высказывались в Telegram-каналах, мессенджерах. Более 80% там выступали за Астану", - заявил он.

На слушаниях журналисты также спросили у акима столицы, как он относится к возвращению городу названия Астана. Алтай Кульгинов в ответ призвал "с уважением относиться к каждому историческому периоду" в жизни города.

Кроме того, в маслихате высказались и о возможных расходах на переименование столицы. По подсчетам депутатов маслихата, на переименование уйдет не больше 30 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987910-esli-nuzhny-izvineniya-my-gotovy-ih-prinesti-maslihat-o-pereimenovanii-astany-v-nur-sultan/