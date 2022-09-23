Отразится ли переименование столицы на учебниках, объяснил Аймагамбетов

Учебники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минпросвещения Асхат Аймагамбетов на брифинге СЦК рассказал, будут ли перепечатывать школьные учебники в связи с переименованием Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Аймагамбетов заявил, что планов таких нет.

"В связи с изменением названия столицы у нас учебники меняться не будут. Думаю, что нет никакой необходимости дополнительно переиздавать учебники только в связи с этим решением.

Кстати, большое количество учебников было издано в 2016, 2017, 2018 годы – они существуют. И дети знают, как у нас называется столица", – заверил министр.

Аналогичный ответ у него и по ситуации с новыми регионами.

"У нас есть периодичность переиздания учеников. Так называемый цикл переиздания. И по этому циклу, когда они (учебники – прим. ред.) будут издаваться или будут обновляться учебные программы, тогда эти вопросы будут учтены.

Но менять или перепечатывать учебники только с целью того, чтобы изменить количество регионов, думаю, что такой необходимости нет. Нет такого вопроса в повестке", – резюмировал Асхат Аймагамбетов.

В ходе того же брифинга министр ответил на вопрос, где учатся его дети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989380-otrazitsya-li-pereimenovanie-stolitsy-na-uchebnikah-obyasnil-aymagambetov/