Сможет ли новый следующий президент переименовать столицу еще раз, ответили в Минюсте
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Министр юстиции Канат Мусин в кулуарах парламента рассказал, когда можно будет столицу официально называть Астаной, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам главы Минюста, согласно действующему законодательству, поправки в Конституцию о названии столицы будут реализованы через указ президента.
"На этом официально переименование заканчивается. Президент должен подписать проект закона в течение месяца", - добавил министр.
Представители СМИ поинтересовались, сможет ли следующий президент изменить название столицы еще раз или она навсегда останется Астаной.
"Наименование столицы не относится к тем нормам, которые являются неизменными, то есть может", - резюмировал Мусин.
Напомним, вернуть главному городу Казахстана прежнее название предложили депутаты группы "Жаңа Қазақстан" в начале сентября. Вчера это решение одобрил маслихат столицы.
Сегодня на заседании парламента депутаты мажилиса и сената также проголосовали за возвращение столице названия Астана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988150-smozhet-li-novyy-sleduyuschiy-prezident-pereimenovat-stolitsu-esche-raz-otvetili-v-minyuste/