Сможет ли новый следующий президент переименовать столицу еще раз, ответили в Минюсте

Бульвар "Нурлы жол" в Нур-Султане. Иллюстративное фото: Reinaldo Coddou H. / Getty Images

Министр юстиции Канат Мусин в кулуарах парламента рассказал, когда можно будет столицу официально называть Астаной, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам главы Минюста, согласно действующему законодательству, поправки в Конституцию о названии столицы будут реализованы через указ президента.

"На этом официально переименование заканчивается. Президент должен подписать проект закона в течение месяца", - добавил министр.

Представители СМИ поинтересовались, сможет ли следующий президент изменить название столицы еще раз или она навсегда останется Астаной.

"Наименование столицы не относится к тем нормам, которые являются неизменными, то есть может", - резюмировал Мусин.

Напомним, вернуть главному городу Казахстана прежнее название предложили депутаты группы "Жаңа Қазақстан" в начале сентября. Вчера это решение одобрил маслихат столицы.

Сегодня на заседании парламента депутаты мажилиса и сената также проголосовали за возвращение столице названия Астана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988150-smozhet-li-novyy-sleduyuschiy-prezident-pereimenovat-stolitsu-esche-raz-otvetili-v-minyuste/