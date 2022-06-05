Нурсултан Назарбаев. Фото: twitter.com/Aidos_Ukibay

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме по поправкам в Конституцию. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

"Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан",- сказано в сообщении.

Кроме того, Telegram-канал Atameken Business опубликовал видеозапись, на которой видно, как Первый Президент Казахстана идет к урне, чтобы опустить свой бюллетень.

Указывается, что Елбасы голосовал на избирательном участке в здании театра "Астана Опера".

Напомним, что ранее Назарбаев уже комментировал проведение референдума в стране.

"Все эти годы я всячески поддерживал его (Токаева - прим.ред.) действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз", - сказал бывший глава государства.

Кроме того, свой голос на референдуме сегодня также отдали спикеры сената и мажилиса Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов, премьер-министр Алихан Смаилов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также акимы Алматы и Нур-Султана Ерболат Досаев и Алтай Кульгинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972596-nursultan-nazarbaev-progolosoval-na-referendume/