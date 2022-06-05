Спикеры мажилиса и сената отдали свои голоса на референдуме

Маулен Ашимбаев. Фото: t.me/referendum2022_kz

Спикеры сената и мажилиса парламента Казахстана Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов отдали свои голоса на референдуме по поправкам в Конституцию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Referendum2022.kz".

Спикер сената Маулен Ашимбаев проголосовал на референдуме на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК.

Ерлан Кошанов. Фото: t.me/referendum2022_kz

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов отдал свой голос на избирательном участке №110, который расположен в здании Национальной компании "Қазақстан темір жолы".

Ранее на референдуме по поправкам в Конституцию проголосовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, свои голоса уже отдали премьер-министр Алихан Смаилов, а также акимы Алматы и Нур-Султана Ерболат Досаев и Алтай Кульгинов.

На данный момент к голосованию приступили все участки в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972577-spikery-mazhilisa-i-senata-otdali-svoi-golosa-na-referendume/