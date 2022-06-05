"Вы должны строить новый Казахстан": как проходит голосование в Алматы (фото)

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 7 утра жители Алматы идут на участки референдума, чтобы отдать свой голос за то или иное решение. Участок 254, расположенный в Национальной библиотеке Алматы, с самого утра открыл свои двери для граждан, передает корреспондент NUR.KZ.

Тут же находятся не только сотрудники, которые регистрируют избирателей и готовы прийти на помощь, но и наблюдатели, в том числе и международные. Жители района достаточно активно приходят на этот участок.

"Эти выборы резко отличаются. Во-первых, тем, что сам президент своих родственников не допускает в правительство. Я надеюсь на Токаева, что будет хорошо. Трудно сейчас, нам надо с этим справиться, и будем хорошо жить", - поделился своим мнением алматинец Толеуберды Мухамбетов.

Житель Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Пришел ради будущего детей. Возможны перемены, посмотрим, как начнется новая история Казахстана. Конечно, за месяц Казахстан еще не успел войти в эту колею. Исторически такого не было, чтобы за месяц человек к новому пришел.

Единственное радует, что наши дети будут понимать, что законы теперь, может, будут принимать по воле народа. Что наши слуги народа будут действительно слугами", - заявил один из пришедших голосовать алматинцев.

Мария Павловна. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пенсионерка Мария Павловна отметила, что пришла "ради молодежи".

"Я ради молодежи пришла, мне больше ничего не надо. Вы должны строить новый Казахстан. Я отдала свой голос. У нас замечательная молодежь, я много лет проработала с молодежью. Поправки все прочитала, узнала", - рассказала женщина.

Александр. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Основная позиция – это то, что нужно убрать положение о том, что Первый Президент по сравнению с другими гражданами Казахстана, я считаю, что мы все равные права имеем и важно знать, что у нас все граждане равны перед законом и Конституцией. С поправками ознакомился со всеми", - рассказал алматинец Александр.

Дина Касымовна. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По мнению жительницы города Дины Касымовны, сегодня важный день для страны.

"Мы решаем свою судьбу, как будем жить, будут ли нас казнить за нарушения, ну и условия жизни. Важно, что многие решения будет народ принимать, общественность. Все поправки прочитала, со всем согласна на 100%.

Единственное, хотелось бы, чтобы женщины раньше уходили на пенсию. В 63 это много, 55 – это рано. Я вышла в 58 лет – нормально. Настроение хорошее со вчерашнего дня. Какие были голосования, я ни одно не пропустила. Я как гражданка должна принимать участие", - заявила Дина Касымовна.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972582-vy-dolzhny-stroit-novyy-kazahstan-kak-prohodit-golosovanie-v-almaty-foto/