Акимы Нур-Султана и Алматы проголосовали на референдуме

Ерболат и Гульнара Досаевы. Фото: t.me/almaty_akimat

Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов и аким города Алматы Ерболат Досаев отдали свои голоса на референдуме по поправкам в Конституцию Казахстана сегодня, 5 июня.

Аким Алматы Ерболат Досаев пришел на избирательный участок вместе с супругой Гульнарой. Об этом сообщил официальный Telegram-канал "Новости акимата Алматы".

Указывается, что градоначальник прибыл в 7 часов утра в числе первых. С супругой он проголосовал на избирательном участке №358, расположенном в школе-лицее №28 имени Маншук Маметовой.

"Сегодня очень важный день для всего нашего государства и для меня, как для его гражданина. Сегодня наша страна определяет свое будущее. Я пришел на избирательный участок, чтобы отдать голос за будущее нашей страны, за мир и процветание государства, за благополучие Алматы и жителей нашего города", – сказал Ерболат Досаев.

Алтай Кульгинов. Фото: https://t.me/referendum2022_kz

Кроме того, свой голос на референдуме отдал аким столицы Алтай Кульгинов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Referendum2022.kz".

Отметим, что на данный момент к голосованию приступили все участки в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972569-akim-nur-sultana-i-almaty-progolosovali-na-referendume/