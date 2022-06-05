Премьер-министр Алихан Смаилов проголосовал на референдуме

Алихан Смаилов. Фото: t.me/referendum2022_kz

Глава казахстанского правительства Алихан Смаилов отдал свой голос но референдуме по поправкам в Конституцию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Referendum2022.kz.

"Премьер-министр РК Алихан Смаилов одним из первых проголосовал на республиканском референдуме.

Он отдал свой голос на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в Казахстане проходит референдум по поправкам в Конституцию. По состоянию на 07:00 утра голосование началось в 12 регионах республики.

Первые казахстанцы отдали свои голоса на участках для голосования в Токио, Сеуле и Шанхае.

Также сегодня мы писали о том, как казахстанцы, желающие проголосовать, могут узнать свои избирательные участки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972563-premer-ministr-alihan-smailov-progolosoval-na-referendume/