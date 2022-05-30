Назарбаев высказался о январских событиях, ответственности родственников и своем будущем

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале опубликовал эксклюзивное интервью с Нурсултаном Назарбаевым - с Елбасы политолог поговорил по телефону.

"В последнее время в стране происходит множество очень важных событий – политическая реформа, переформатирование элиты страны, референдум по конституционным поправкам, инициированный президентом Токаевым. Высказывается немало вопросов, связанных с личностью, деятельностью и статусом Нурсултана Назарбаева.

Я обратился с рядом вопросов в Канцелярию Елбасы для уточнения позиции Первого Президента, и на эти вопросы по телефону решил ответить сам Нурсултан Абишевич", - сообщил Ашимбаев.

Политолог опубликовал эксклюзивное интервью с Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым.

- 5 июня в стране пройдет всенародный референдум по принятию поправок в Конституцию. Среди них есть и изменения, касающиеся Вашего статуса. Думаю, что всем интересно как Вы относитесь к этим нововведениям? Пойдете ли Вы на избирательный участок?

- Да, 5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме.

Я всегда подчеркивал, что Основной закон страны – это не застывший правовой реликт, а живой механизм, отражающий жизнь казахстанского общества, перемены, происходящие в нем. Изменения вносились и ранее.

В целом, я считаю, что каждое поколение имеет право вносить изменения в Основной закон, если это является насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества.

Меня, как и всех волнует, чтобы все происходящее было в интересах государства и нашего народа.

Также для меня всегда гораздо важнее всего остального было то, что я оставлю после себя своему народу и стране. В 2019 году я сделал осознанный шаг и, несмотря на возражения многих, сам ушел с поста главы государства. Ушел на пике народной поддержки моего курса, о чем свидетельствуют последние президентские выборы в 2015 году, когда я получил 97,7% голосов избирателей.

Да, за мной оставались определенные полномочия. Но это было сделано для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите.

В соответствии с Конституцией я передал свои полномочия президента председателю сената Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. На последующих всенародных выборах он одержал победу.

Все эти годы я всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз.

- В последнее время в интернете появилось очень много информации о Ваших родственниках. Якобы некоторые из них замешаны в противоправной деятельности – рейдерстве, незаконном обогащении. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Много лет мы строим в Казахстане правовое государство. Его основополагающим принципом является то, что закон – един для всех.

Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность. Вина должна быть доказана в судебном порядке. Нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту.

Думаю, что все помнят историю с Рахатом Алиевым. Он был мужем моей дочери. Практически был мне как сын, он был отцом моих внуков. Но все это не стало основанием для того, чтобы государство закрыло глаза на его противозаконные действия. Он был осужден казахстанским правосудием, но успел скрыться и всю оставшуюся жизнь прятался. Незавидная судьба.

За годы моего президентства нашим народом была проделана огромная работа. Некоторые забывают это. Уверен, что народ мудр и все помнит.

Казахстан стал полноправным участником международных процессов как политических, так и экономических. За годы независимости в страну было привлечено более 360 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Казахстана вырос в 32 раза с 5,15 млрд долларов в 1993 году до 164,79 млрд долларов в 2020 году. ВВП на душу населения вырос в 28 раз с 304,85 долларов в 1993 году до 8,7 тысяч долларов в 2020 году.

Объем экономики Казахстана в 2 раза больше экономик всех стран Средней Азии вместе взятых. Мы - признанный экономический лидер региона.

Вспомните: с чего мы начинали в 1991 году и чего достигли сегодня. Земля и небо.

Мы укрепили свою независимость. Мы определили границы со всеми соседями, и какие-либо территориальные претензии к нам в настоящее время полностью исключены.

Чтобы быть независимым, государство должно иметь признанные миром границы, собственную боеспособную армию, национальную валюту, получить международное признание. Всего этого у нас не было. Это достигалось в годы моего президентства и под моим руководством.

- Сегодня активно критикуется деятельность Назарбаев Университета, а также курирующего его Фонда. Отмечают, что фонд занимается не только вопросами образования, но и инвестиционной деятельностью, связанной с отдельными финансовыми институтами страны. Какова Ваша роль в этих организациях?

- В 2011 году мной был подписан закон о статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд». В нем четко прописано, что создаваемый фонд – это некоммерческая организация, созданная исключительно для обеспечения финансирования деятельности Назарбаев Университета и Интеллектуальных школ.

Многие университеты мира имеют эндаумент-фонды. Наш фонд аналогичен им.

Хочу отметить, что существует еще Фонд Нурсултана Назарбаева, который был создан в 2000 году. Данный фонд занимается не только образовательной, но и социальной, культурной, международной и благотворительной деятельностью. Среди них мои инициативы Astana Club, «Қамқорлық», «Ел үміті».

Например, в рамках направления «Қамқорлық» в регионах страны было открыто 8 реабилитационных центров, которые ежегодно способны оказывать помощь порядка 5 тысячам детей с врожденными пороками развития, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Также в целях поддержки инклюзивного образования было открыто 16 специализированных кабинетов в общеобразовательных школах.

В рамках инициативы «Ел үміті» реализуется ряд образовательных проектов, цель которых поиск и поддержка талантливых молодых казахстанцев. Также при фонде осуществляют свою деятельность Институт мировой экономики и политики (ИМЭП), который стал экспертной площадкой для обсуждения региональных и глобальных задач современного мира, и Фонд развития государственного языка. Кроме того, при фонде создан ІТ-Совет для поддержки цифровых инноваций. Его цель – помощь казахстанской молодежи в запуске собственных IТ-проектов, выходе их на глобальный рынок.

Хочу отметить и тот факт, что в период пандемии при поддержке фонда была оказана значительная помощь миллионам казахстанцев.

Эти два фонда работают как самостоятельные и не связанные друг с другом некоммерческие организации.

Возвращаясь к первой части Вашего вопроса, хочу отметить, что создание Назарбаев Университета было инициировано мной для формирования нового стандарта высшего образования. Сегодня он уже стал ведущим университетом не только Казахстана, но и Азии. Этим надо гордиться.

Джон Кеннеди сказал: «Нам нужны люди, способные мечтать о том, чего никогда не было». Именно на воспитание таких людей и нацелен этот вуз, которому я разрешил дать свое имя.

Университет готовит будущих лидеров и высококвалифицированных профессионалов. Свыше 92% выпускников университета сегодня работают в Казахстане и вносят вклад в социально-экономическое развитие страны. Всего за эти годы выпускниками вуза стали более 7 тысяч человек. При поступлении в вуз действует строжайший конкурсный отбор. В самом университете исключена какая-либо коррупция.

Хочу отметить, что университет доказал свою эффективность, поэтому надо стараться перенять механизмы этой эффективной образовательной модели и применить их в других вузах страны. Этот процесс уже идет.

Непосредственно вопросами управления финансами Назарбаев Университета, его инвестиционной деятельностью, в том числе и связанной с отдельными финансовыми институтами страны занимался попечительский совет вуза. Председателем совета стал Карим Масимов, занимавший на тот момент пост премьер-министра.

Таким образом, именно в его компетенцию входила финансовая деятельность и вуза и связанных с ним структур, в числе которых оказались и отдельные финансовые организации.

В отношении Карима Масимова сейчас ведутся следственные действия, и я думаю, что правоохранительные органы разберутся и по этому направлению его работы.

- В нашем разговоре мы не можем обойти стороной и январские события. Что, на Ваш взгляд, тогда произошло?

- Январские события потрясли весь Казахстан. Как я отмечал ранее, целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства.

Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. Уверен, что следствие даст ответ на этот вопрос.

Необходимо разобраться почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках.

На тот момент для меня было важным оказать всецелую поддержку нашему президенту, а не реагировать на различные слухи и домыслы. Я передал ему полномочия председателя Совета Безопасности страны. Именно решительные действия президента и предотвратили худший вариант развития событий.

- После всех политических реформ и преобразований в стране чем Вы будете заниматься, каковы Ваши дальнейшие планы?

В целом считаю, что не важно, чем занимается политик после своей отставки. Политики приходят и уходят, а народ и страна – остаются. Более значимо то, как дальше будет развиваться наша страна и какие перемены нас ждут впереди.

За время моего президентства мы выстроили доверительные отношения со всеми ближайшими соседями, со странами западного мира. Нас уважают на международной политической арене и у нас нет даже малейших предпосылок для каких-либо конфликтных ситуаций с кем-либо.

Казахстанцы свободно выезжают за границу на отдых или в деловые поездки. К ним всегда уважительно относятся. Казахстанцы не выезжают искать работу за рубежом.

После моей отставки со мной связались лидеры многих государств, с которыми я работал, и пригласили меня посетить их страны. Я им всем благодарен. С некоторыми из них поддерживаю связь.

Евразийский экономический союз, Организация тюркских государств, которые создавались при моем непосредственном участии, избрали меня почетным председателем этих организаций. Работа моего фонда тоже требует внимания.

Продолжаю уделять время и вопросам глобальной ядерной безопасности. Казахстан признан лидером ядерного разоружения после того как моим указом был закрыт полигон в Семипалатинске, а мы отказались от ядерного арсенала.

Кроме того, работаю над воспоминаниями о жизни и своей деятельности.

Мои мысли, желания и молитвы сегодня о благополучии, стабильности и процветании Казахстана. Пусть наши потомки сделают больше, чем мы. Искренне желаю им в этом успеха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971584-nazarbaev-vyskazalsya-o-yanvarskih-sobytiyah-otvetstvennosti-rodstvennikov-i-svoem-buduschem/