Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в Конституцию (фото)

Фото: официальный Telegram-канал REFERENDUM2022.KZ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал свой голос на референдуме по внесению поправок в Конституцию, сообщает официальный Telegram-канал Referendum2022.kz.

Глава государства проголосовал на избирательном участке №59, расположенном в столичном Дворце школьников.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Касым-Жомарт Токаев. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Касым-Жомарт Токаев. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Касым-Жомарт Токаев. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Ранее в голосовании на референдуме приняли участие премьер-министр РК Алихан Смаилов, акимы Алматы и Нур-Султана Ерболат Досаев и Алтай Кульгинов, а также спикеры мажилиса и сената Ерлан Кошанов и Маулен Ашимбаев.

Напомним, по всему Казахстану действует более 9 тыс. избирательных участков, еще несколько десятков участков открыты за границей. Узнать, как найти свой участок для голосования, можно здесь.

Подробнее о референдуме по поправкам в Конституцию читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972579-tokaev-progolosoval-na-referendume-po-popravkam-v-konstitutsiyu/