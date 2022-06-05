Какие изменения ждут казахстанцев после референдума, рассказал Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

После голосования на референдуме Касым-Жомарт Токаев вышел на брифинг к прессе – президента спросили, какие еще изменения ждут казахстанцев в ближайшем будущем, передает корреспондент NUR.KZ.

"Впереди очень большая работа, нужно реализовать положения Конституции, за которые мы сегодня голосуем, внести изменения в законодательство. В частности, в законодательство, которое касается партии, парламента.

Думаю, наш парламент с честью справится с этой работой. Хотел бы отметить, что нововведения, за которые сегодня голосует наш народ, предполагают очень большие изменения в общественной жизни нашей страны.

По сути, меняется парадигма взаимоотношений между государством и обществом, на передний план выходят права человека. Это крайне важно. В Конституции статус омбудсмена по правам человека обретает новый статус, новое звучание. Омбудсмен может обращаться в конституционный суд, а этот орган тоже новый для нас", - рассказал Токаев.

Отметим, что также Токаев сегодня спросили о январских событиях. Президенту задали вопрос о том, действительно ли в дни беспорядков было 20 тысяч террористов.

Кроме того, Токаев сообщил, будет ли опубликован список погибших в эти дни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972595-kakie-izmeneniya-zhdut-kazahstantsev-posle-referenduma-rasskazal-tokaev/