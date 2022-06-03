Токаев выступил с видеообращением к казахстанцам

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к народу Казахстана. Темой обращения стал предстоящий референдум по поправкам в Конституцию, передает NUR.KZ.

Отметим, что об обращении президента РК касательно предстоящего референдума стало известно ранее сегодня.

Референдум по поправкам в Конституцию Казахстана состоится в воскресенье, 5 июня. В голосовании смогут принять участие граждане РК, достигшие возраста 18 лет.

На проведение референдума из государственной казны будет потрачено свыше 16 млрд тенге. О том, как именно распределят бюджетные деньги, также сообщалось ранее.

Кроме того, в начале мая был оглашен план проведения референдума в Казахстане, а также обнародован проект поправок в Основной закон республики, в котором отражены все изменения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972458-tokaev-vystupaet-s-videoobrascheniem-k-kazahstantsam/