Оглашен план проведения референдума в Казахстане

Конституция Республики Казахстан. Фото: gov.kz

Сегодня в Центральной комиссии референдума огласили календарный план мероприятий по подготовке и проведению референдума по поправкам в Конституцию Казахстана, который состоится 5 июня, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил зампредседателя ЦИК Константин Петров, до 15 мая будут опубликованы списки составов комиссий и участков для голосования.

До проведения референдума также разрешена агитация – она начинается с момента ввода указа о референдуме и заканчивается в день тишины 4 июня.

Списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, подписываются акимом и предоставляются не позднее 15 мая. В этих списках каждый гражданин сможет проверить возможность своего участия.

С 16 до 25 мая комиссия проведет информирование о месте, времени и дне голосования.

Референдум состоится 5 июня с 7:00 до 20:00.

Итоги голосования будут подведены на заседании Центральной комиссии референдума и утверждены постановлением. Сообщение комиссии об итогах должно быть опубликовано в течение 7 дней после проведения голосования.

Напомним, что вчера президент Токаев подписал указ о проведении референдума по поправкам в Конституцию.

Датой проведения референдума глава государства назначил 5 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968333-oglashen-plan-provedeniya-referenduma-v-kazahstane/