Более 16 млрд тенге потратят на проведение референдума по поправкам в Конституцию

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Глава Минфина Ерулан Жамаубаев в кулуарах кабмина рассказал, сколько средств выделят из госбюджета на проведение референдума по поправкам в Конституцию Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"На проведение референдума из республиканского бюджета будет выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге", - сообщил глава Минфина.

По его словам, соответствующие расчеты представлены Центральной комиссией референдума.

"Сегодня правительство соответствующее постановление приняло. Деньги будут выделены из республиканского бюджета", - резюмировал Жамаубаев.

Напомним, референдум по внесению дополнений и изменений в Конституцию пройдет 5 июня.

Ранее был оглашен план проведения референдума, а также опубликован проект закона об изменениях и дополнениях в Конституцию.

Между тем в Центральной комиссии референдума (ЦКР) сообщили, кто из граждан Казахстана войдет в списки имеющих право голосовать на референдуме по поправкам в Конституцию, а также рассказали, какие варианты ответов будут в бюллетене референдума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968928-bolee-16-mlrd-tenge-potratyat-na-provedenie-referenduma-po-popravkam-v-konstitutsiyu/