Токаев выступит с обращением к народу Казахстана в связи с референдумом

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 3 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением в преддверии проведения референдума по поправкам в Конституцию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

"Сегодня в 16:00 в эфире республиканских телеканалов президент Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана в связи с предстоящим 5 июня референдумом", - сказано в сообщении.

Напомним, что референдум по поправкам в Конституцию Казахстана состоится в воскресенье, 5 июня. Голосовать на референдуме имеют право граждане РК, достигшие возраста 18 лет.

На референдум прибудут почти 40 международных наблюдателей. Также ранее были опубликованы правила голосования на референдуме для участников.

Всего на проведение референдума по поправкам в Конституцию из казахстанской казны потратят более 16 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972438-tokaev-vystupit-s-obrascheniem-k-narodu-kazahstana-v-svyazi-s-referendumom/